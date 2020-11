Homem preso por tráfico teria comprado tijolos achando que era maconha

PUBLICIDADE

Quatro homens e uma mulher, com idades entre 22 e 41 anos, foram presos em uma operação da polícia. Um dos homens teria pago R$ 1,5 mil por tabletes de maconha, mas recebeu um tijolo no lugar do entorpecente.

O grupo atuava em uma pequena cidade de Minas Gerais, para não ser descoberto pelas autoridades. De acordo com as investigações, o suspeito preso seria um dos articuladores do tráfico da região.

Um dos suspeitos, um homem de 35 anos, teria pago cerca de R$ 1,5 mil por tabletes de maconha, mas recebeu um tijolo. A polícia interceptou as mensagens enviadas durante a negociação.

“Captamos a transação e o homem estava muito bravo com outro traficante, que vendeu o tijolo falso. Ele estava cobrando uma postura ética desse traficante. ‘Não existe mais traficante honesto hoje em dia’. Ele tinha dado o prazo para outro traficante fazer a troca desse tijolo”, disse o delegado ao jornal Estado de Minas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com os suspeitos, a polícia apreendeu 35 papelotes de cocaína e mais duas pedras da mesma droga, que ainda não tinham sido fracionadas, dois tabletes de maconha, uma balança de precisão, materiais usados para a embalagem de entorpecentes, R$ 3,6 mil em dinheiro, dois aparelhos celulares, oito pacotes de cigarro contrabandeado, além de um veículo.

Operação

A operação atuou em quatro cidades do estado e começou no início deste ano, após uma denúncia anônima. Além do tráfico de drogas, a ação também prendeu outros suspeitos por violência doméstica e roubo nas cidade de Nova Resende, Guaxupé, Bom Jesus da Penhas e Campo Belo.