Homem perde o pé ao ser atropelado por trem no Dia dos Pais

Um homem de 56 anos perdeu o pé ao ser atropelado por um trem na noite deste domingo (14/8), em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu depois que ele voltava do encontro com os filhos pelo Dia dos Pais.

Quem acionou o socorro foi o próprio maquinista do trem, assim que percebeu que tinha atingido o homem. O acidente aconteceu no cruzamento do trilho com a Rua São João, no Jardim Monte Santo, mesmo bairro onde o homem morava.

Em estado gravíssimo pela situação do pé arrancado, o homem foi encaminhado ao Hospital Evangélico, em Curitiba. Bombeiros fizeram alerta.