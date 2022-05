Homem pede mulher em casamento na fila do McDonald’s e leva um ‘não’

No dia 27 de abril, um homem se ajoelhou na fila de uma lanchonete do McDonald’s na África do Sul com uma caixa de aliança na mão

No dia 27 de abril, um homem se ajoelhou na fila de uma lanchonete do McDonald’s na África do Sul com uma caixa de aliança na mão. Mesmo com muitas pessoas em volta, a resposta foi não. No vídeo, divulgado nesta terça-feira, 3, pela imprensa local, é possível ver que a mulher troca algumas palavras com ele, balançando a cabeça como quem diz não. O homem insiste e continua ali ajoelhado. Depois de um tempo, ela vai embora. O homem pega o pedido da lanchonete e segue ela, passando pelo meio da multidão que grava a cena vergonhosa com celulares. A cena acima foi originalmente postada pela @Madame_Fossete no Twitter. Junto ela escreveu: “Presenciei uma cena tão triste hoje”. Esse vídeo acumula mais de 3,7 milhões de visualizações.