Homem negro é morto por policial branco nos EUA durante abordagem de trânsito

Os Estados Unidos registraram, nessa segunda-feira (31), mais um caso de violência policial contra um homem negro. A vítima, identificada pela família como Dijon Kizzee, de 29 anos, veio a óbito após ser atingida por disparos de arma de fogo durante uma abordagem de trânsito. O caso gerou protestos durante a noite e nesta terça (1). A polícia alega que o homem estava armado.

Sheriff’s deputies are pushing into a non-violent line that’s been here all night. They are escalating pic.twitter.com/rqll0ioo5l — People's City Council – Los Angeles (@PplsCityCouncil) September 1, 2020

Dijon conduzia uma bicicleta e teria cometido uma infração, o que motivou a abordagem policial. De acordo com as autoridades locais, o jovem teria reagido e entrado em luta corporal, atingindo um dos agentes no rosto. Durante a confusão, ele teria deixado uma arma cair no chão, o que motivou os disparos que o mataram.

O Departamento de Polícia afirmou que o caso está sendo investigado. Desde a morte de George Floyd, durante outra abordagem policial, uma série de protestos antirracistas tem ocorrido nos Estados Unidos.