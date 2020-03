Homem morre soterrado por carga após tentar destravar caçamba de caminhão

PUBLICIDADE 

Um motorista de caminhão, de 39 anos, morreu soterrado pela carga de areia após tentar destravar a tampa do veículo. O caso aconteceu nessa segunda-feira (16).

Segundo o Corpo de Bombeiros, algumas testemunhas acharam o homem soterrado e conseguiram retirar parte do rosto e do braço esquerdo que estava coberto por areia . Em seguida, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, assim como o Corpo de Bombeiros. Ao chegar no local, a equipe do Samu relatou que a vítima já não possuía sinais vitais.

O acidente aconteceu na zona rural Campo Verde-MT. De acordo com o proprietário da fazenda, quando o motorista levantou a caçamba do caminhão, identificou que a tampa estava travada. Ao tentar destravar, a carga desabou em cima da vítima.

O homem foi socorrido 20 minutos após o acidente, quando os funcionários visualizaram a botina exposta. A Polícia Civil compareceu ao local, juntamente com um investigador e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).