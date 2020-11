Homem morre e carreta pega fogo em acidente na BR-230

PUBLICIDADE

Na manhã desta quinta-feira (12), uma caminhonete e uma carreta colidiram no KM 160 da BR-230. O acidente acarretou na morte do motorista que conduzia a caminhonete, um homem de 53 anos. Devido ao impacto, a carreta incendiou.

O acidente ocorreu entre as cidades de São João da Varjota e Oeiras. De acordo com a Polícia Militar do Piauí (PM-PI), por volta das 6h, os dois veículos teriam colidido frontalmente, acarretando em sérios danos. O motorista da caminhonete ficou preso às ferragens e acabou morrendo.

Após o acidente, as duas vias da BR-230 ficaram obstruídas pela carreta. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e, ao realizar uma perícia preliminar, verificou que a caminhonete invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo de carga.

Uma equipe da PRF ainda permanece na rodovia para evitar que outros acidentes voltem a acontecer.