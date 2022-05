Homem morre após ser atropelado por carro na BR-060

Acidente de trânsito ocorreu na noite de sábado. Homem foi atropelado ao tentar atravessar a rodovia, mas não resistiu aos ferimentos

Na noite de sábado (15), um homem foi atropelado ao tentar atravessar a rodovia BR-060 no sentido para Goiânia (GO). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorro no local. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu. Os três ocupantes do veículo passam bem. O passageiro do banco dianteiro sofreu escoriações leves.

De acordo com os militares, o homem atropelado possivelmente estava em situação de rua, pois não possuía documento de identificação.

O veículo envolvido no acidente era um GM/Corsa de cor prata, que transitava na faixa esquerda da rodovia no momento do acidente.