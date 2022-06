Homem morre após ficar prensado no portão da casa da ex, em Caçu

Na madrugada de domingo, 05, um homem de 38 anos morreu após ficar prensado no portão da casa da ex-esposa, em Caçu, no sudoeste de Goiás

Na madrugada de domingo, 05, um homem de 38 anos morreu após ficar prensado no portão da casa da ex-esposa, em Caçu, no sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, que investiga a morte, o homem subiu no muro e ficou enroscado e preso, fazendo com que ele quebrasse o pescoço.

Entre as hipóteses sobre o que motivaram o homem a subir no portão da casa, o delegado Nicolas Alvarenga fala sobre a possibilidade dele ter tentado invadir a casa da ex.

Além da ex-esposa, que deve ser ouvida na terça-feira (7) pela polícia, no local também moram outros parentes da vítima.

Segundo o delegado, a vítima tinha histórico de processos envolvendo violência doméstica. No entanto, não foi possível confirmar se essas ocorrências são relacionadas à ex-esposa em questão.

A polícia ainda considera a possibilidade de que o homem tenha tentado subir no portão para chamar a moradora do local e acabado ficando preso.

Demais pessoas próximas devem ser ouvidas nos próximos dias para ser possível identificar o que o homem foi fazer na casa da ex-esposa durante a madrugada e qual foi a circunstância da morte.