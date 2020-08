Homem mata o próprio pai durante discussão sobre velocidade da internet

PUBLICIDADE

Nos dias de hoje, internet em casa é algo fundamental para ficarmos informados e nos comunicar. Entretanto, no País de Gales, um discussão sobre a velocidade da banda larga fez um homem, 55 anos, matar o próprio pai, de 76.

O crime aconteceu em setembro do ano passado, mas só agora foi dada a sentença. Stephen Gallagher matou seu pai com 12 golpes de faca. No tribunal, o filho disse que o pai pediu para ele sair de casa e isso o deixou furioso.

“Meu pai me irritava quando me ignorava durante as discussões. Ele saiu furioso para a sala e bateu a porta. Então subiu a escada, peguei a faca e desci. Ele estava falando ao telefone com alguém. Eu peguei o telefone dele, quebrei o telefone e então comecei o ataque”, desabafou Stephen.

A defesa de Stephen alegou que ele tem problemas com álcool e acaba tendo explosões de comportamento.

