Homem mantém mulher e filhos como reféns durante 6 horas

Um homem de 28 anos manteve a mulher, de 19 anos, e os três filhos em cárcere privado. O suspeito foi detido após 6 horas de negociação com a Polícia Militar na manhã deste domingo (15).

Segundo a polícia, uma equipe se dirigiu ao local para atender a uma denúncia de desavença familiar. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com a mulher em cárcere privado, sendo ameaçada de morte pelo marido com duas facas. Também estavam na casa os filhos do casal, sendo um de cinco anos, outro de dois e um de dez meses. O caso aconteceu em Jaciara-MT.

A primeira vítima a ser liberada pelo suspeito foi um bebê de 10 meses, após 1h30 de negociação. O homem deixou as outras duas crianças saírem da casa, quando um tenente-coronel assumiu a negociação.

A mulher foi a última a ser entregue pelo suspeito, após 6h de negociação. O suspeito falou que se entregaria, mas tentou fugir dos militares. O homem foi detido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.

A mulher apresentava lesões corporais e foi encaminhada para o Hospital Municipal de Jaciara. As três crianças foram levadas para o Conselho Tutela.