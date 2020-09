Homem leva mordida de tubarão que fica preso em seu antebraço; vídeo

PUBLICIDADE

De acordo com apuração do “Sun”, o caso aconteceu em Jensen Beach, na Flórida (EUA). Um homem foi visto caminhando na areia com um tubarão preso em seu antebraço.

De acordo com o homem, ele segurava o animal para não ter um ferimento maior no braço. O tubarão cravou seus dentes afiados e a intensidade da mordida só aumentava.

O banhista foi levado a um hospital e conseguiu tirar o tubarão do seu antebraço.

Confira o vídeo.