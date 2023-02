Homem leva facada na cabeça durante discussão por causa de mulher

O homem confessou que tentou matar o primo por ele ter assediado sua ex-namorada

Um homem levou uma facada na cabeça depois de discutir com o primo por causa de uma mulher em Rio Verde, na região Sul do estado. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o suspeito confessou que tentou matar a vítima.

Segundo a GCM, a equipe foi chamada pelo tio do suspeito e informada da tentativa de homicídio durante um patrulhamento no Bairro Popular na quinta-feira (9). Conforme os guardas, o homem confessou que tentou matar o primo por ele ter assediado sua ex-namorada e dado um tapa em seu rosto. O tio do suspeito impediu que as agressões continuassem.



A GCM apurou que o homem que levou a facada, de 26 anos, foi atingido na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atendê-lo.

Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia e o suspeito está preso na casa de prisão provisória. Lá ele vai aguardar pela audiência de custódia e deve responder por tentativa de homicídio.