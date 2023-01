Homem invade casa da ex e esfaqueia ela e a família

A suspeita é que o caso tenha sido motivado por ciúmes, uma vez que o homem não aceitava o fim do relacionamento

Um homem é suspeito de invadir a casa da ex-namorada e esfaqueou a família dela, em Posse, na região nordeste de Goiás. De acordo com o delegado Humberto Soares, a suspeita é que o caso tenha sido motivado por ciúmes, uma vez que o homem não aceitava o fim do relacionamento com a ex.

O caso aconteceu no domingo (29). Segundo a polícia, o homem esfaqueou a ex, os pais dela, o atual namorado e um amigo da família que estava no local.

O delegado explicou que, até a tarde desta segunda-feira (30), o homem ainda não foi localizado.

“O suspeito não aceitava mais o fim do relacionamento e resolveu ceifar a vida da vítima e de sua família”, disse Humberto.

Apesar do homem permanecer foragido, o celular dele foi apreendido. Já as pessoas feridas estão recebendo atendimento médico em um hospital da cidade.

Segundo o delegado, três das cinco pessoas feridas estão em estado grave e foram encaminhadas a um hospital de Goiânia.