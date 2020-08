Homem invade casa da ex, a esfaqueia e tenta suicídio; filhos presenciaram tudo

PUBLICIDADE

Um homem, de 39 anos, invadiu a casa da ex-esposa e a esfaqueou na frente dos próprios filhos, na noite dessa segunda-feira (18). Após a agressão, o homem ainda tentou se matar. O suspeito e a vítima receberam atendimento médico.

De acordo com o boletim de ocorrência, os filhos do casal acionaram a polícia local após o ocorrido. Os menores relataram que o pai deles havia arrombado a porta da cozinha, invadido a casa e agredido a ex-esposa com dois golpes de faca: um na barriga e outro no braço. Depois, o homem ainda deu vários golpes em si mesmo. O crime ocorreu em Campo Grande-MS.

Ambos foram encaminhados para a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros. O homem está em estado grava e segue internado sob escolta policial. Já a mulher não corria risco de morrer. O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal em situação de violência doméstica.