Homem fica em estado grave e perde globo ocular após ser espancado

Um homem, de 37 anos, foi espancado por um desconhecido e ficou gravemente ferido. De acordo com o Portal G1, Rafael Nunes dos Santos teve traumatismo craniano e perdeu o globo ocular esquerdo.

A irmã de Rafael, a psicóloga Raquel Kelly Nunes dos Santos, de 28 anos, relatou que o irmão morava em Jundiaí-SP e é formado em direito. No entanto, ele havia se mudado para a região do Vale do Ribeira há sete meses para concorrer por uma vaga de um concurso público. Após não ser aprovado, o advogado foi obrigado a ficar mais um tempo em Registro, devido à pandemia, e passou a viver em situação de rua.

Sem ter onde ficar, ele passou a viver em um alojamento público da cidade, disponibilizado pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras). No entanto, Rafael foi brutalmente espancado. A família foi avisada do ocorrido no sábado (19), após testemunhas encontrarem o rapaz às margens de um rio.

Rafael estava debilitado e apresentava várias lesões, além de um corte profundo na região da testa e boca. Ele foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Registro.

O estado de saúde de Rafael é grave. Segundo sua irmã, Raquel, a vítima passou por uma cirurgia de reconstrução da face e correr risco de morte. O Hospital de Registro informou que o estado de saúde do paciente está estável, apesar de grave.