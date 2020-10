Homem espanca mulher até a morte e chora ao lado do corpo dela

PUBLICIDADE

Um homem de 31 anos é suspeito de espancar a companheira até a morte. O caso ocorreu na noite de domingo (11), em João Pessoa-PB.

Quando a polícia foi à residência do casal, o homem estava chorando ao lado do corpo da mulher, que já estava morta.

A Polícia Civil apurou que o casal passou o dia ingerindo bebidas alcoólicas. Mais cedo, a própria mãe do suspeito já havia acionado as autoridades por conta das agressões. À noite, o homem voltou a agredir a vítima com socos, chutes e puxões de cabelo. Ela não resistiu.

O homem foi preso por suspeita de feminicídio e deve passar por audiência de custódia.