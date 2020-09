Homem engole escova de 19 centímetros acidentalmente e é operado

PUBLICIDADE

Um indiano, de 39 anos, precisou passar por uma cirurgia após engolir, acidentalmente, uma escova de 19 centímetros. O médico cirurgião Bomni Tayeng relatou que nunca havia atendido um caso desse tipo antes.

O morador do do vale do Dibang, na Índia, estava escovando os dentes, quando a sua escova acabou escorregando. Após isso, o homem se dirigiu ao hospital.

Na unidade de saúde, ele foi submetido a um exame de raio-x que não constatou a presença do objeto na garganta. Com isso, os profissionais de saúde optaram por realizar uma esofagoscopia, mas o objeto também não foi encontrado no esôfago. Com um leve desconforto na parte superior do abdômen, o paciente não chegou a se queixar de dor.

Por fim, o cirurgião Bomni Tayeng submeteu o paciente a uma cirurgia. Após 35 minutos, a escova foi removida do estômago por meio de uma pequena incisão. O indiano recebeu alta cinco dias depois.