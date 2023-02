Homem em situação de rua é morto a tiros após chamar jovem de ‘corno’

A vítima chamou o suspeito de “corno” após se recusar a dar dinheiro como ajuda

Um jovem de 22 anos foi preso em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás, suspeito de matar um homem em situação de rua, de 39 anos, neste domingo (26). De acordo com a delegada Camila Vieira, o crime aconteceu após a vítima chamar o suspeito de “corno” pelo jovem se recusar a dar dinheiro a ele como ajuda.

“[Ele] estava em situação de rua, foi pedir uma doação, o rapaz disse que não iria dar dinheiro. A vítima chamou ele de ‘corno’ e o suspeito foi para cima dele”, detalhou a delegada.

O caso aconteceu no setor central da cidade. A identidade do suspeito não foi divulgadapela polícia.

Segundo a polícia, o homem foi morto com disparos de arma de fogo. No entanto, ele também apresentava lesões no rosto, então a corporação suspeita que eles tenham entrado em luta corporal. A arma de fogo utilizada não foi encontrada pelos policiais.

O jovem foi preso em flagrante e já foi encaminhado ao presídio de Quirinópolis. Ele deve responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.