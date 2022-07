Homem efetua disparos em casa e é preso com três armas de fogo

Três armas de fogo foram encontradas, sendo duas pistolas com dois carregadores cada e um revólver calibre 38, além de 140 munições intactas

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo em Santa Maria por volta de meia-noite desta sexta-feira (1). Os vizinhos fizeram a denúncia após ouvirem disparos.

A equipe da GTOP 46 chegou ao local informado e escutaram quatro disparos de arma de fogo vindos de uma casa. Então, os agentes conseguiram contato com o proprietário da residência, que prontamente assumiu a autoria dos disparos.

Três armas de fogo foram encontradas no local, sendo duas pistolas com dois carregadores cada e um revólver calibre 38, além de 140 munições intactas – e outras oito deflagradas. O autor foi conduzido para a 20ª DP, e as armas e munições também foram levadas.