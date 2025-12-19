Homem é procurado após atacar companheira durante festa infantil em Itumbiara (GO)

A Polícia Civil de Goiás investiga uma tentativa de feminicídio registrada na madrugada desta segunda-feira (15/12), na Rua Ponte Nova, bairro Social, em Itumbiara, no sul do estado.

De acordo com a investigação, o casal havia se mudado recentemente de Sobradinho (DF), cidade natal do suspeito. A região é considerada uma das principais frentes de busca, já que Gustavo possui familiares no local.

Segundo informações da Polícia Civil, a agressão ocorreu ao final da festa de aniversário de 1 ano do filho do casal. Embriagado, o suspeito teria se irritado por ciúmes após a esposa conversar com outro convidado. Já no término do evento, Gustavo atacou a mulher pelas costas com um podão, ferramenta cortante considerada arma branca, desferindo diversos golpes na cabeça da vítima.

O crime aconteceu diante de vários convidados, inclusive crianças, já que a celebração era uma festa infantil. Testemunhas relataram que algumas crianças conseguiram intervir, impedindo que o ataque resultasse em morte.

A mulher sofreu ferimentos graves, sobretudo na região da cabeça, e foi socorrida por familiares, sendo encaminhada ao Hospital Municipal de Itumbiara, onde permanece internada em estado grave.

Foto: reprodução

A Polícia Militar realizou buscas na cidade, mas o suspeito não foi localizado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Gustavo Cunha de Oliveira seja comunicada pelos canais oficiais de denúncia.