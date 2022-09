Homem é preso suspeito de tentar matar a mulher a facadas após sonhar que estava sendo traído

Os dois eram casados há 13 anos e têm quatro filhos

Um homem de 37 anos foi preso na segunda-feira (19) suspeito de tentar matar a esposa após sonhar que ela o estava traindo, em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal. A vítima foi atingida com facadas no pescoço, clavícula e mãos. Após o crime, ele fugiu.

O caso aconteceu no dia 9 de agosto. Os dois eram casados por 13 anos e têm quatro filhos. Segundo a polícia, o homem acordou no meio da noite após sonhar que a esposa estava tendo um caso, pegou uma faca e começou a questioná-la. A mulher, então, negou qualquer relacionamento fora do casamento.

Depois da discussão, a mulher voltou a dormir. Ainda sem acreditar, o homem pegou novamente a faca e deu vários golpes. A mulher correu para fugir do ataque, foi socorrida e levada para o hospital.

A Polícia Civil pediu a prisão do suspeito e a Justiça expediu um mandato. O homem foi preso após um trabalho de monitoramento para tentar localizá-lo. O delegado Thiago César informou que suspeito confessou o crime. O preso já tem passagem pela polícia por um homicídio em Formosa. Agora, ele vai responder por tentativa de feminicídio.