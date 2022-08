Homem é preso suspeito de tentar beijar menina de 11 anos

De acordo com a Polícia Militar (PM), a garota voltava para casa depois de assistir uma aula particular no bairro onde mora

Um homem de 37 anos foi preso nesta quinta-feira (11) no bairro São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte, suspeito de tentar beijar uma menina de 11 anos. Ela estava com uma outra colega. Segundo o pai da vítima, o homem também tentou assediar a amiga da filha.

No caminho, um homem de 37 anos teria esticado a mão em direção a ela, a garota conta que por inocência também esticou seu braço em direção a ele, pensando ser um cumprimento. O homem puxou a menina e tentou beijá-la, a vítima disse que conseguiu desviar e fugir. Ela correu para casa, e afirmou que o homem gritou que iria matá-la. Pessoas que passavam no local cercaram o homem e acionaram a polícia. O homem carregava uma bolsa, dentro dela havia uma faca e uma garrafa com gasolina. Segundo o Boletim de Ocorrência, o homem disse que está solteiro e queria conhecê-la. O suspeito foi preso. A Polícia Civil investiga o caso.