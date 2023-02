Homem é preso suspeito de se masturbar em via pública

Cinco mulheres denunciaram à Polícia Militar

Um homem foi preso nesta quarta-feira (1º) por importunação sexual e tentativa de estupro. Ele é suspeito de se masturbar em via pública e correr atrás de mulheres nas proximidades do campus da Universidade Federal do Piauí (UFPI) em Picos.

Cinco mulheres denunciaram à Polícia Militar. Uma delas relatou que o homem teria tocado forçadamente em suas partes íntimas.

O suspeito foi localizado horas depois da denúncia. Ele foi preso e conduzido à Central de Flagrantes de Picos.