Homem é preso suspeito de roubar R$ 2 mil de turista durante sexo grupal

Um pedreiro foi preso em Fernando de Noronha-PE suspeito de roubar R$ 2 mil de um turista de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que um médico, teria sido roubada durante uma relação sexual com o suspeito e outros três homens, na madrugada desse domingo (11).

O homem relatou aos investigadores que teria sido abordado pelo grupo quando se dirigia até a pousada em que estava hospedado. Na sequência, ele foi convidado a manter relações sexuais com os homens.

Com o consentimento do médico, todos foram até um terreno baldio. Após despir-se, o pedreiro pegou a pochete onde estava a quantia de dinheiro do médico e saiu correndo.

A vítima teria perseguido o acusado, até que ele jogou a bolsa pelo caminho durante a fuga. No entanto, a pochete estava sem o dinheiro.

O médico denunciou o pedreiro. A Polícia Civil encontrou o suspeito e o prendeu em flagrante. De acordo com a audiência de custódia, ele deve responder pelo furto em liberdade.