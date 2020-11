Homem é preso suspeito de matar os pais a facadas e golpes de enxada

PUBLICIDADE

Um homem, de aproximadamente 30 anos, foi preso sob suspeita de ter matado os próprios pais a facadas e golpes de enxada. O crime ocorreu na manhã desta quarta-feira (18).

De acordo com a polícia, o suspeito, identificado como Rafael de Freitas, era usuário de drogas e devia cerca de R$ 6 mil a traficantes. Ele teria pedido para que os pais, Ubiraci e Maria de Freitas, arcassem com os débitos. No entanto, o casal se negou a dar dinheiro ao homem. Na sequência, Rafael teria matado os dois. O crime ocorreu na região do Maciço de Baturité, a 62 quilômetros de distância de Fortaleza-CE.

Uma testemunha, identificada como João Bosco, relatou que, por volta das 6h, ouviu os gritos que vinham da residência do casal. Como a casa de João faz fundo com a casa de Ubiraci, ele resolveu dar a volta para chegar até o local onde ocorrera o crime.

No caminho, João se deparou com a filha das vítimas. Com as mãos cheias de sangue, a mulher disse que os pais tinham morrido.

Os corpos das vítimas ficaram caídos entre a sala e a cozinha da casa. Ubiraci foi atingido com golpes de enxada na cabeça, além de facadas na garganta. Já a mulher, mãe de Rafael, morreu com golpes de faca na barriga.

Ainda de acordo com a testemunha, o suspeito foi capturado pelo próprio cunhado e ficou amarrado até que a polícia chegasse. Rafael foi detido pela polícia e levado para um hospital de Redenção, cidade vizinha ao local onde o crime ocorreu. Em seguida, foi encaminhado para uma cadeia pública. As vítimas eram os pais de Rafael e de uma outra mulher, que não foi identificada. Além disso, o casal deixa dois netos.