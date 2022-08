Homem é preso suspeito de matar e estuprar morador de rua

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal para identificação. O suspeito foi localizado e preso pela Polícia Militar

Um homem, de 28 anos, foi preso na noite dessa segunda-feira (15) suspeito de matar e estuprar um morador de rua no bairro Santa Tereza, zona Oeste de Boa Vista. O crime correu na madrugada do último domingo (14).

O corpo do morador de rua foi encontrado ensanguentada por dois jovens, de 23 e 25 anos, após eles verem o suspeito no mesmo local que a vítima. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.

Segundo a PM, os dois jovens relataram que passavam pela rua Sardinha quando viram uma pessoa sobre a outra cometendo “atos libidinosos” em um beco com baixa luminosidade.

Devido ao horário, os jovens desconfiaram que poderia se tratar de um possível estupro e se aproximaram do local do crime. Na ocasião, o suspeito levantou, vestiu as roupas e fugiu.

Em seguida, a vítima foi encontrada “imóvel e ensanguentada”, conforme a PM. O morador de rua não possuía nenhum documento de identificação e o corpo foi removido para o IML.

O crime foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens registraram o momento em que o suspeito tentou abrir o zíper da calça do morador de rua que estava deitado no chão. Nisso, a vítima acorda e é agredida com um soco no rosto.

Em seguida, o suspeito chuta o rosto do morador de rua e o arrastado pela perna até a parte de trás de um muro, onde foi estuprado próximo a um carro.

Peritos da Polícia Civil estiveram no local onde o corpo foi encontrado e indicaram que a possível causa da morte da vítima havia sido uma forte pancada no rosto.

Prisão do suspeito



A prisão do suspeito ocorreu quando os policiais militares faziam buscas pela região do bairro Piscicultura, mesma região do Santa Tereza. Moradores informaram que conheciam o homem e sabiam onde ele morava.

No local indicado, os agentes encontraram o suspeito. Durante a abordagem, reconheceram a camisa usada por ele na madrugada crime.

Segundo a PM, o homem confessou ser o autor do crime e confirmou que se tratava dele nas imagens das câmeras de segurança.

O suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes da Polícia Civil e, no local, ainda avançou contra os policiais. Além disso, ele ameaçou um dos agentes de morte.

Durante a ocorrência, uma segunda pessoa informou também ter sido vítima do homem. Aos militares, um agricultor, de 26 anos, relatou que estava voltando para casa quando o suspeito tentou esganá-lo e desferiu um golpe em sua cabeça. Por conta disso, a vítima ficou desacordada.

Em consulta ao sistema da Divisão de Inteligência e Captura (Dicap), os policiais constataram que o suspeito já possuía passagem pelo sistema prisional e recebeu liberdade em setembro de 2020, após conseguir um alvará de soltura.