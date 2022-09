Homem é preso suspeito de matar a pauladas a mãe de amigo, de 77 anos

À polícia, ele confessou que matou a mulher após uma discussão

Um homem foi preso suspeito de matar uma idosa de 77 anos a pauladas dentro de casa, em Morrinhos, no sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, existem vestígios de que Ecy Alves Toledo tenha sofrido violência sexual, mas isso só será comprovado por um laudo da perícia.

A vítima foi encontrada morta dentro de casa na última sexta-feira (9). Após o início da investigação, os policiais da Delegacia de Morrinhos conseguiram localizar e prender o suspeito na segunda-feira (12).

O delegado Fernando Gontijo disse que vizinhos da mulher foram ouvidos para verificar quem frequentava a casa e que, com as informações das características físicas do autor, a polícia fez investigações durante todo o final de semana e conseguiu prender o suspeito na segunda-feira.

Ao delegado, o suspeito disse que costumava usar drogas junto com o filho da vítima e que, no dia do crime, foi até lá com essa finalidade, mas o filho da idosa não estava. Mesmo assim, ele decidiu fazer uso de entorpecente, momento em que Ecy não gostou e eles começaram a discutir.

“Ao chegar lá, ele não encontrou o filho da vítima, mas, ainda assim, ele quis usar uma pedra de crack lá dentro, foi quando a vítima se opôs, mandou ele sair. Nisso, ele ficou agressivo e partiu para cima”, contou o delegado.

Gontijo explicou ainda que havia sinais de violência sexual na vítima, no entanto, o suspeito negou este crime. Com isso, a corporação aguarda um laudo para confirmar se houve estupro. O investigador não soube precisar quando o documento ficará pronto.

“Quanto à acusação de estupro, nós não temos nenhuma confirmação ainda. Existem indícios, mas estamos aguardando laudos periciais”, disse o delegado.

O suspeito está preso na Unidade Prisional de Morrinhos e, a princípio, responde pelo crime de homicídio.