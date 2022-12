Homem é preso suspeito de importunar sexualmente mulher de policial militar

A vítima, que está grávida de sete meses e é casada com um policial militar, andava a pé pela rua quando foi abordada pelo suspeito

Um homem de 42 dois anos foi preso, na noite desta quinta-feira (16), suspeito de importunar sexualmente uma mulher de 23 anos, no bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo horizonte.

A vítima, que está grávida de sete meses e é casada com um policial militar, andava a pé pela Rua Henrique Gorceix quando foi abordada de forma repentina pelo suspeito, que tentou convencê-la a entrar com ele em um Siena prata, de vidros escuros.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o homem disse que “ela era muito bonita, que era dono de uma loja de roupas e que gostaria que ela fosse modelo da loja”.

Quando o suspeito ameaçou descer do carro, segundo o BO, a vítima foi salva por outra mulher que passava pela rua.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizar o suspeito com o auxílio de câmeras de segurança instaladas próximas ao local. Ele foi encontrado em casa, com a esposa, no bairro Havaí, Região Oeste da capital.

Dentro do veículo, os militares encontraram maconha e cocaína. Ele foi, então, encaminhado à Central de Constatação de Drogas, da Polícia Civil, para prestar esclarecimentos.