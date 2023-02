Homem é preso suspeito de ferir sobrinho de 2 anos com golpes de foice

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem teria tentado assassinar o sobrinho para se vingar do irmão

Um homem identificado como Reinaldo Mendes, de 44 anos, foi preso após atingir o sobrinho de 2 anos com golpes de foice em uma residência no município de Olho D’Água do Piauí, a 114 km ao Sul de Teresina. A prisão aconteceu na terça-feira (31) e a audiência de custódia do suspeito na quarta (1º).

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem teria tentado assassinar o sobrinho para se vingar do irmão.

A jovem que estava com o bebê interviu e acabou sendo ferida na cabeça, no ombro e nas costas. “Ele e o pai da criança possuem desavenças por conta de uma herança. O suspeito tentou matar o sobrinho para se vingar do pai”, afirmou o policial.

O suspeito fugiu do local e foi em direção ao Grupamento de Policiamento Militar (GPM) da cidade. Ele foi autuado por dupla tentativa de homicídio. Os objetos utilizados no crime foram apreendidos.

A Justiça homologou a prisão e flagrante e converteu para preventiva. O suspeito já foi encaminhado ao sistema prisional do Piauí.

As duas vítimas foram levadas para o Hospital de Água Branca. Elas passam bem e não correm risco de morte.