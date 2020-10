Homem é preso suspeito de estupro de vulnerável

PUBLICIDADE

Um homem, de 20 anos, foi preso, na madrugada desta segunda-feira (5), suspeito de estuprar uma adolescente, de 12 anos.

Apesar de ter sido advertido para ficar longe da menina, o acusado teria atendido a uma mensagem da vítima. Por meio de uma aplicativo de mensagens, a garota o chamou para ir até a casa dela, no Bairro dos Novais, em João Pessoa-PB.

A adolescente e a irmã mais nova, de 9 anos, dormem no mesmo quarto. Na noite em que o suspeito foi até a residência, a criança dormiu no chão do quarto dos pais. Ao acordar, a mãe perguntou porque a menina havia dormido no chão e ela respondeu que tinha um homem no quarto dela, com a irmã.

Na sequência, a mãe da vítima acionou a Polícia Militar, que constatou a veracidade do fato e conduziu todos para a delegacia. O homem foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.