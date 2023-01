Homem é preso suspeito de estuprar vizinha com deficiência

Segundo a polícia, o crime ocorreu no dia 6 de janeiro deste mesmo ano

Um homem de 43 anos identificado pelas iniciais P.H.R.S. foi preso nesta terça-feira (24) suspeito de estuprar sua vizinha de 33 anos que tem transtornos mentais em José de Freitas, a 55 km de Teresina. Segundo a polícia, o crime ocorreu no dia 6 de janeiro deste mesmo ano.

“A família da vitima registrou o boletim de ocorrência, inclusive com uma testemunha ocular que é da família e flagrou o ato. O vizinho é conhecido da vitima há bastante tempo e foi preso em casa”, afirmou o delegado André Moreno, do 17º Distrito Policial (17° DP) do município.

Ainda segundo o delegado, no dia 6 de janeiro de 2023, a vítima alega ter sido forçada a manter relações sexuais com o indivíduo, que teria invadido sua casa. O indivíduo é vizinho da vítima e teria facilidade ao acesso de sua casa.

O ato foi interrompido com a chegada de membro da família da pessoa com necessidades especiais, nesse momento o suspeito fugiu do local, de acordo com os testemunhos à polícia.

O caso será fechado e enviado à Justiça nos próximos dias, conforme o 17° DP de José de Freitas .