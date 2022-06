Homem é preso suspeito de estuprar e agredir mulher embriagada em Maceió

A Polícia Militar de Alagoas (PMAL) prendeu um homem de 26 anos foi preso suspeito de agredir e estuprar uma mulher em Maceió

A Polícia Militar de Alagoas (PMAL) prendeu um homem de 26 anos foi preso suspeito de agredir e estuprar uma mulher, no bairro do Poço, em Maceió. O crime ocorreu no último domingo, 27.

Uma guarnição do 1º Batalhão esteve no local. A vítima disse que foi agredida e estuprada.

Não há informação sobre a relação entre vítima e agressor.

O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes I, onde foi autuado por estupro de vulnerável, porque a vítima não tinha chances de defesa, já que a mesma se encontrava em estado de embriaguez.