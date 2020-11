Homem é preso suspeito de espancar a esposa com pedaço de madeira

PUBLICIDADE

Um homem, de 39 anos, foi preso suspeito de tentativa de feminicídio após ser flagrado agredindo a esposa, de 47 anos, com um pedaço de madeira. Após as agressões, a vítima foi transferida em estado grave para um hospital. Ela apresentava lesões na cabeça e no braço.

O caso aconteceu no sábado (7), em Oiapoque-AP. Segundo a Polícia Civil, o casal ingeria bebida alcoólica, quando iniciou uma discussão e o homem partiu para cima da mulher com um pedaço de madeira. O objeto tinha, inclusive, alguns pregos fixados.

Após a agressão, o homem fugiu de moto, deixando a mulher no local. Ele foi localizado após buscar atendimento no hospital do município. A polícia efetuou a prisão e recolheu o depoimento de testemunhas, que confirmaram o ocorrido.

O suspeito aguarda audiência de custódia para saber se terá a prisão convertida em preventiva ou responderá em liberdade. A armar que teria sido utilizada no crime foi apreendida.