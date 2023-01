Homem é preso suspeito de esfaquear a mulher no rosto

Após receber a denúncia, a Polícia Militar começou a procurar o suspeito e o encontrou em uma casa, onde ele foi detido em flagrante

Um marido foi preso suspeito de esfaquear a mulher no rosto depois da vítima o denunciar em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Goiânia.

A vítima disse à PM que o marido ficou nervoso após ela chegar em casa, depois de ter ido a uma festa.

À PM, ele disse que todos os finais de semana a mulher vai para o forró e que a briga aconteceu após ele “questionar” ela por ter saído. Ele falou ainda que ela foi atacá-lo com a faca, quando ele tomou o objeto e a feriu.

A ocorrência aconteceu na madrugada deste domingo (22), por volta de 4h. Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (BPM) informaram que foram acionados para ir até a UPA do Jardim Itaipu, na capital, onde uma mulher estaria sendo atendida com ferimentos supostamente causados por faca.

Ao chegar no local, a mulher contou à PM que foi esfaqueada pelo companheiro, após chegar em casa de uma festa e ele ficar “muito nervoso”. Ela disse que ele pegou uma faca e desferiu vários golpes em seu rosto.

Com as informações sobre quem seria o autor, a corporação iniciou buscas e encontrou o suspeito na Rua 1 do Setor Condomínio Santa Rita Segunda Etapa, na capital. Com ele, a PM disse que achou a faca utilizada no crime e o prendeu em flagrante.