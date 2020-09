Homem é preso suspeito de atear fogo na companheira e de torturá-la por cerca de um ano

PUBLICIDADE

Um homem, de 28 anos, foi preso suspeito de atear fogo na companheira, de 30 anos. O caso foi denunciado pela própria família do acusado. De com a polícia, o homem torturou e agrediu a vítima por cerca de um ano.

O caso foi registrado em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O agressor foi preso em flagrante após o recolhimento das denúncias. A vítima passou cerca de um ano sendo violentamente agredida e torturada, segundo a polícia. Ela disse, em depoimento, que não denunciava o suspeito porque tinha medo de expor a situação.

Após a família do casal ver as marcas de queimaduras no corpo da vítima, a mulher acabou contando o que havia acontecido. Em seguida, ela se dirigiu à delegacia acompanhada dos familiares e testemunhou contra o acusado.