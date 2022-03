Homem é preso suspeito de aplicar golpe do PIX mais de 20 vezes ao fazer pedidos de comida

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito fazia uma transferência programada, editava o comprovante e depois cancelava o pagamento

No último sábado, 19, um homem foi preso acusado de golpe do PIX por mais de vinte vezes ao fazer pedidos de comida por delivery em um restaurante de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito fazia uma transferência programada, editava o comprovante e depois cancelava o pagamento.

Ainda segundo a Polícia Civil, os crimes ocorreram entre os dias 30 de janeiro e 19 de março deste ano. O restaurante, que não teve o nome revelado, denunciou o caso em uma delegacia e informou um prejuízo de mais de R$5 mil.

O caso segue sendo investigado e o homem deve responder por estelionato.