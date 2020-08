Homem é preso suspeito de abusar sexualmente das próprias filhas

PUBLICIDADE

Um homem, de 42 nos, foi preso suspeito de abusar sexualmente das próprias filhas, nessa terça-feira (4). Na época dos abusos, as meninas tinham 6 e 13 anos.

A mãe das vítimas e ex-esposa do suspeito denunciou o homem após ser incentivada por uma das filhas, que hoje tem 20 anos. De acordo com a denunciante, as crianças relatavam os abusos na época em que eles ocorriam, no entanto, a mulher não denunciava o crime por medo da reação do ex-companheiro, que era muito violento. O caso foi registrado em São Luís-MA.

Após receber as denúncias, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) iniciou as investigações. Em seguida, um mandado de prisão preventiva foi expedido contra o suspeito. O homem foi encaminhado ao Sistema Penitenciário do Maranhão onde deve permanecer à disposição da justiça.