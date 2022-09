Homem é preso por tentativa de estupro contra filha de amigos

Os pais da vítima relataram à polícia que flagraram o homem tocando as partes íntimas da criança, de 7 anos

Um homem de 54 anos foi detido na madrugada deste domingo (4) por tentativa de estupro contra a filha de um casal de amigos, na Zona Norte de Macapá. Os pais da vítima relataram à polícia que flagraram o homem tocando as partes íntimas da criança, de 7 anos. O homem morava com a família.

O caso aconteceu na madrugada deste domingo, no Bairro Novo Horizonte, por volta das 2h.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), o pai da criança informou que a esposa havia saído para buscá-lo no trabalho e que teria deixado a menina aos cuidados do amigo.

Ao chegar na residência, o casal contou que flagrou o homem tocando as partes íntimas da criança.

O 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM) atendeu a ocorrência. O homem foi agredido e detido por populares e teve que receber atendimento médico.

Em seguida ele foi levado para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). de acordo com o Ciodes, o suspeito já tinha um mandado de prisão em aberto mas não foi informado por qual crime. A Polícia Civil investiga.