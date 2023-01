Homem é preso por matar sogro a facadas

Segundo a polícia, a vítima não aprovava o relacionamento da filha

Um homem foi preso na quarta-feira (11) acusado de matar o sogro a facadas na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, José Eraldo Fernandes da Silva não aprovava o relacionamento da filha com Paulo Geovani de Queiroz.

Paulo se entregou na 48ª DP (Seropédica), e foi transferido para a sede da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), onde, segundo a Polícia Civil, confessou o crime.

De lá, o suspeito foi encaminhado para o sistema penitenciário, para ficar à disposição da Justiça.

No dia do crime, no domingo (8), a vítima chegou a ser socorrida e foi levada pelos vizinhos até a UPA Santa Cruz. De acordo com a direção da unidade, o homem já chegou ao local sem vida. A Polícia Militar não foi acionada para este caso.