Homem é preso por matar mãe; foto dos dois foi encontrada na mão da vítima

O suspeito chamou a Polícia Militar alegando ter encontrado a mãe sem vida, no entanto, a investigação indicou que o rapaz era autor do crime

Na última terça-feira, 29, um homem foi preso acusado de asfixiar a mãe até a morte, em Itaocara (RJ). Rosane Reis de Souza, de 51 anos, foi encontrada no apartamento que mãe e filho dividiam dois dias antes do suspeito ser detido. Filho único, Arnon de Souza Vincler, 31, chamou a Polícia Militar alegando ter encontrado a mulher sem vida, no entanto, a investigação indicou que o rapaz era o autor do crime.

Conforme informou Carlos Augusto Guimarães da Silva, delegado titular da 135ª DP (Itaocara) e responsável pela prisão, a necropsia identificou uma fratura na cervical e indicou asfixia mecânica como causa do óbito. Além disso, no pescoço de Rosane havia marcas de dedo que indicaram que a mulher foi esganada.

Na mão da vítima, foi encontrada uma foto dela com o filho. Em depoimento aos policiais, Arnon confessou ter colocado a fotografia ali, porém não explicou os motivos.

O rapaz mudou a versão dos fatos mais de uma vez desde a primeira prestação dos fatos. Inicialmente, ele alegou que ao acordar, no início da tarde do último domingo, encontrou a mãe caída e morta no chão.

No entanto, posteriormente informou sobre uma discussão entre os dois e que depois a vítima teria tombado sozinha da cama, abaixando a cabeça logo em seguida. Justificando as marcas no pescoço, ele argumentou que sacudiu a mãe com força na tentativa de acordá-la.

“É um rapaz formado em farmácia, familiarizado com os meandros da área biomédica. Ao que parece, ele se valeu desses conhecimentos para tentar mascarar de alguma forma o que havia feito”, afirmou o delegado Carlos Augusto ao Extra.

Durante a prisão de Arnon, as autoridades encontraram um papel com inúmeras anotações com conteúdos relativos a uma consulta feita a um advogado, com o objetivo de saber a que valores e pertences ele teria direito após a morte da mãe.

“Por isso, acreditamos que ele cometeu o crime justamente com o objetivo de alcançar vantagens financeiras. A vítima possuía um imóvel e uma certa quantia a receber de um seguro, mas nada muito vultuoso” pontuou o delegado.

Arnon de Souza foi detido pelo crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel. Ele foi levado inicialmente para a carceragem da 135ª DP, entretanto foi transferido para um presídio de Campos, no Norte Fluminense, onde espera a audiência de custódia.