Homem é preso por matar e tentar comer cachorro em Goiânia

Um homem foi preso pela Polícia Militar nesta sexta-feira, 05, no setor Garavelo, em Goiânia, por matar e tentar comer um cachorro. Quando foi encontrado, parte do animal já estava em uma panela, sendo preparado, e a outra estava pendurada por uma corda. Segundo a Guarda Civil, no local estavam uma mulher, vizinha do homem e dona do cachorro, que acionou o socorro e o acusado, responsável pelo crime. A dona do cão disse aos agentes que ele havia sido abatido pelo criminoso há algumas horas. Segundo o relato, esse não é o primeiro caso do tipo que ele se envolve. A mulher disse que ele praticava sexo com uma outra cadela e tinha o hábito de comer outros animais (cães e gatos). Um vídeo gravado por um policial mostra que a casa tem um quintal grande e bastante entulho no local, onde o criminoso praticava os abusos. No local do crime, um crânio animal queimado foi encontrado, mas não existem se informações se ele pertence ao animal em questão ou outro de um crime anterior. Foto: Reprodução Veja o vídeo: Atenção, mesmo borrado, o vídeo possuí imagens fortes e sangue explícito. Vídeo: Reprodução