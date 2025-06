Homem é preso por matar amante grávida a facadas

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (5/6), suspeito de assassinar a amante grávida a facadas no distrito de Ribeirãozinho, a cerca de 465 km de Cuiabá, no Mato Grosso. A vítima, que estava com aproximadamente quatro semanas de gestação, não teve a identidade divulgada. O caso é investigado como feminicídio.

De acordo com a Polícia Militar, o crime teria sido motivado pela recusa da vítima em realizar um aborto, supostamente exigido pelo autor. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado com múltiplas perfurações de faca.

Após ser identificado por meio de uma denúncia, o suspeito tentou resistir à prisão, mas foi contido e encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil, que busca esclarecer todos os detalhes do crime, incluindo o histórico do relacionamento extraconjugal entre vítima e agressor.