Homem é preso por espancar adolescente, filmar e postar nas redes sociais

Após espancar um adolescente de 17 anos, filmar e postar nas redes sociais, um homem foi preso em Acreúna, no sudoeste de Goiás. De acordo com as autoridades, o investigado e outros três rapazes cometeram o crime para servir “de exemplo”.

Segundo o delegado Luiz Gonzaga Júnior, em entrevista ao site G1, os suspeitos “Filmaram a vítima em situação de maus-tratos, com agressões, sob a justificativa que a vítima supostamente estaria a compartilhar fotografias de nudez de uma outra pessoa não identificada”.

O crime aconteceu na segunda-feira (21). O vídeo da agressão foi compartilhado na rede social do próprio adolescente agredido. Os outros três suspeitos ainda não foram localizados.

No vídeo, o adolescente pede para não apanhar na cabeça e nega todas as acusações feitas pelos homens. Antes de agredi-lo, os suspeitos falam apenas que não vão matá-lo e em seguida dão pauladas e chutes.

“Você obrigou a menina a enviar nudes, você ficou falando para a menina que se ela não fizesse vídeo chamada com você, você ia postar as fotos dela na internet, nós não compactuamos com isso, esse salve seu vai ser para dar de exemplo”, falou um dos homens no vídeo.

O homem preso foi autuado em flagrante e confessou o crime. Segundo o delegado, os homens dizem integrar uma facção criminosa.