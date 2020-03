Homem é preso por abusar sexualmente das duas filhas

PUBLICIDADE 

Um homem foi preso nesta quinta-feira (5), suspeito de abusar sexualmente das duas filhas, no município de Areia Branca, Sergipe.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no dia 25 de fevereiro, e foi denunciado no mesmo dia por uma das vítimas, que procurou à delegacia.

Ainda de acordo com as autoridades, o suspeito já estava sendo investigado por tráfico de drogas no município. Há 8 anos ele já havia cumprido pena pelo crime e respondeu a um processo de homicídio no estado do Mato Grosso.

A filha mais velha foi encaminhada a um abrigo e mais nova está sob os cuidados de parentes.