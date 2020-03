Homem é preso em flagrante por estuprar o sobrinho de sete anos

PUBLICIDADE 

Após estuprar o próprio sobrinho de 7 anos, um homem de 59 anos foi preso na última quarta-feira (4) em Candeias do Jamari, Rondônia. O suspeito foi flagrado por uma pessoa que mora no local.

A Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar para verificar o caso de estupro de vulnerável. Ao serem questionados, os pais da vítima disseram que não estavam sabendo do abuso.

De acordo com a testemunha, ele esteve na casa do suspeito para pagar uma dívida, quando viu pela janela o homem com o pênis ereto tocando na região íntima do garoto. Nesse momento, ao perceber que estava sendo observado, o suspeito deixou a criança no local e saiu correndo.

A vítima confirmou a versão e afirmou que o tio já havia abusado dele outras vezes, assim como do irmão, de 9 anos. O menino ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar.

Ao delegado, o suspeito negou o crime e disse que no momento em que foi flagrado, estava verificando se a criança havia feito cocô, e por isso tirou o short dele.