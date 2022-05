Homem é preso com 13 kg de ‘cocaína preta’ em pacotes de maca peruana

Segundo a PF, as autoridades identificaram que ele carregava uma bagagem suspeita, que continha diversos pacotes

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (12) com cerca de 13 kg de cocaína preta em pacotes de maca peruana, vegetal andino nativo do Peru, no Aeroporto de Brasília. De nacionalidade peruana, ele tentava viajar para Lisboa, em Portugal, quando foi pego.

Segundo a Polícia Federal, as autoridades identificaram que ele carregava uma bagagem suspeita, que continha diversos pacotes com substância orgânica identificadas como maca peruana. No entanto, ao realizar testes, os policiais confirmaram que o produto era, na verdade, cocaína.

O homem foi preso e conduzido à Superintendência de Polícia Federal no Distrito Federal e responderá por tráfico internacional de drogas. A pena pode chegar até 25 anos de prisão.

COCAÍNA PRETA

A cocaína preta é uma mistura da pasta-base com outras resinas e substâncias que disfarçam o odor e aparência da droga. Em 2019, a polícia prendeu um homem de nacionalidade colombiana com cerca de quatro quilos da substância em uma mala, também no Aeroporto de Brasília.

O passageiro tinha 40 anos e desembarcou em Brasília de um voo que vinha de Manaus. Ele também tinha como destino a cidade de Lisboa, em Portugal. Além da droga, ainda foram apreendidos 485 euros e 903 mil pesos colombianos (cerca de R$ 2.070 mil e R$ 1.079 na cotação da época).