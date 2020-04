Homem é preso após matar rapaz por dívida de R$ 350

PUBLICIDADE 

Um motociclista investigado pela polícia pela morte do frentista Alexandre Braga, de 37 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (29).

O crime ocorreu no final de fevereiro em um posto no bairro de Atuba, em Curitiba. O suspeito confessou o crime a polícia e disse que a motivação foi uma dívida de R$ 350.

Segundo a polícia, o motociclista foi capturado após a investigação que durou cerca de dois meses. A prisão aconteceu no bairro Guarituba, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

A delegada do caso, Tathiana Guzella, explicou a motivação do crime. “Acompanhado de seu procurador, o motociclista confessou o crime e a motivação. A dívida seria relacionada a um ou dois dias de serviço que ele teria prestado”, explicou.

Segunda ela, o homem foi ao posto para abastecer a moto e, após o atendimento, a vítima pediu ao dono do posto que o abastecimento fosse retirado de seu pagamento, o que não foi autorizado. A vítima então retirou o combustível da moto, o que deixou o atirador furioso. “Ele foi até em casa, se armou e retornou ao posto. Lá, efetuou diversos disparos contra Alexandre”, disse Guzella.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No interrogatório o suspeito explicou a situação. “Ele sabia que a negativa desta ‘pendura’ do combustível teria sido feita pelo proprietário do posto. A vítima já nem esperava mais e achou que a questão já havia se resolvido naquele momento. Quem toma uma atitude dessas, de retornar após uma confusão, só posso imaginar que seja, no mínimo, uma pessoa fria”, concluiu a advogada.

A polícia conseguiu identificar o autor do crime uma semana depois do ato, no entanto o homem só foi encontrado pela polícia nesta quarta-feira (29), depois de diversas tentativas de localizá-lo nos endereços dos registros da própria DHPP.

Autuado por homicídio qualificado, o homem preso pode pegar uma pena que varia de 12 à 30 anos de prisão.