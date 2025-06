Homem é preso após manter companheira e filhos em cárcere privado sob ameaça de arma em AL

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (10/6) após manter a companheira e os filhos em cárcere privado sob ameaça de arma de fogo, no Conjunto Portal do Renascer, na região do Forene, em Rio Largo, Região Metropolitana de Maceió (AL).

De acordo com informações do 12º Batalhão da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por um guarda civil municipal — padrasto do suspeito — que apresentou áudios enviados pela vítima aos familiares. Nas mensagens, a mulher relatava que o companheiro estava sob efeito de drogas, em surto, armado e impedindo que ela e os filhos saíssem da casa.

No momento da intervenção policial, o suspeito tentou fugir pulando muros de residências vizinhas, mas foi detido após cerco montado pelas equipes.

O homem foi levado à Central de Flagrantes, em Maceió, onde foi autuado por cárcere privado, posse ilegal de arma de fogo, lesão corporal dolosa e desobediência. A companheira e os filhos foram resgatados e encaminhados para acolhimento e assistência.