Homem é preso após ameaçar divulgar vídeos íntimos de ex-namorada

O suspeito foi capturado por policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru que cumpriram o mandado de prisão preventiva em nome do homem

Um homem de 24 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (6), em Manacapuru, no interior do Amazonas, por ameaçar a ex-namorada dizendo que iria expor vídeos íntimos dela, caso ela não aceitasse ter um encontro com ele.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da unidade policial, a vítima compareceu à delegacia, no dia 28 de setembro deste ano, informando que o autor estava ameaçando divulgar vídeos íntimos, caso ela não aceitasse encontrá-lo.

“Tentamos efetuar a prisão em flagrante do suspeito, no entanto, não obtivemos êxito. Em virtude disso, solicitamos à Justiça a ordem judicial em nome dele e conseguimos localizá-lo na madrugada desta quinta, momento em que cumprimos o mandado”, disse.

Ainda conforme a delegada, o suspeito já tem passagem por estupro de vulnerável e lesão no âmbito da violência doméstica, ocorridos em outras circunstâncias.

Procedimentos

O homem vai responder por divulgação de cena de pornografia e ficará à disposição da Justiça.