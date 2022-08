Homem é preso ao tentar embarcar no Aeroporto de Maceió com munições de arma de fogo

O dono das munições foi levado para a Central de Flagrantes, mas pagou a fiança no valor de um salário mínimo e foi liberado

Na madrugada desta segunda-feira (15), um passageiro foi preso ao tentar embarcar em um voo no Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió, capital do Alagoas. Ele estava com 12 munições de calibre .38, que foi detectado no Raio-X.

Os funcionários do aeroporto acionaram a Polícia Militar, que verificou que o homem, um empresário de 44 anos, não tinha permissão, e por isso, foi autuado por porte ilegal de arma, seguindo o Estatuto do Desarmamento.

O empresário foi levado para a Central de Flagrantes, localizada no bairro do Farol, mas pagou a fiança no valor de um salário mínimo e foi liberado.